O presidente do Tottenham, Daniel Levy, refletiu sobre as últimas janelas de transferências e acerca do poderio financeiro de alguns clubes ingleses. O dirigente dos «spurs» considerou que os emblemas da Premier League têm «a capacidade de distorcer o mercado».



«O cenário da Premier League mudou significativamente. É compreensível que alguns adeptos peçam para que se gaste mais, mas a maioria desses gastos são insustentáveis para a maioria dos clubes. Estamos a competir numa Liga na qual houve um aumento de riqueza soberana e de consórcios financeiros. É um liga onde o poder de compra está nas mãos desses poucos clubes que dominam e têm o poder de distorcer o mercado», referiu, num comunicado acerca dos últimos resultados financeiros dos londrinos.

Desde 2019 que o Tottenham gastou 500 milhões de euros em transferências, pouco mais do dobro do que o Chelsea gastou.. só na última janela de mercado.



«O nosso recrutamento tem de ser de primeira classe porque um erro tem impacto no futuro tanto a nível financeiro como desportivo», disse ainda Levy.



Os «spurs» continuam sem ganhar qualquer troféu desde 2008, um facto recordado por Levy. «Partilhámos com os nossos adeptos a frustração de termos estado várias vezes quase. Nas últimas duas décadas estivemos presentes em 14 meias-finais, em seis finais e só ganhámos uma. Tenho esperança que vamos celebrar um troféu em breve», concluiu.