Ben White renovou contrato com o Arsenal, informou o clube esta quinta-feira.



O internacional inglês prolongou a ligação aos «gunners», clube que representa há três anos. O defesa, de 26 anos, foi recrutado pelos londrinos ao Brighton em 2021 e tornou-se rapidamente uma das figuras da equipa, tendo disputado um total de 122 jogos.



O Arsenal não divulgou a duração do contrato de White, mas a imprensa inglesa refere que este será válido até 2028 com opção de o prolongar por mais um ano.