Jurgen Klopp renovou contrato com o Liverpool até 2026. Foi o próprio treinador alemão quem anunciou a extensão do vínculo até 2026 bem ao seu estilo.



«Há algo para anunciar. Tal como da última vez, alguns vão gostar, outros nem tanto. Quem não gostar que pare de ver agora. Vou ficar por mais dois anos. E não sou só eu! Todo o meu staff também, que é mais importante. Porquê? Porque a Ulla [a esposa] quer ficar. Como bom marido, o que é que fazes quando a tua mulher quer ficar? Ficas. Essa é uma das razões. Eu adoro o nosso clube e é melhor sítio para estar. Sinto-me afortunado. Quanto tempo passou? Há seis anos e meio a FSG achou que seria boa ideia trazer um tipo alemão e aqui estamos. Ficarei por mais dois anos, quatro a partir de agora. Wow! Isso é muito tempo no futebol. Espero que todos possamos desfrutar este tempo juntos», disse o técnico, cujo vínculo anterior expirava em 2024, num vídeo divulgado pelos reds.



Contratado para suceder a Brendan Rodgers no decorrer da temporada 2015/16, Klopp manteve-se no cargo até aos dias de hoje: tem 228 vitórias em 371 jogos e venceu a Premier League, uma Taça da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e a uma Supertaça Europeias.