Vincent Kompany é o novo treinador do Burnley, informou o clube inglês.



O antigo internacional belga iniciou a carreira de treinador no Anderlecht, clube onde passou as últimas duas temporadas. Despediu-se de Bruxelas com 41 vitórias em 91 jogos, tendo levado o clube à final da Taça da Bélgica.



O ex-jogador, de 36 anos, regressa assim a Inglaterra, país onde fez grande parte da carreira ao serviço do Manchester City.



Kompany vai assim tentar devolver os «clarets» à Premier League depois da despromoção na temporada passada.