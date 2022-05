Uma grande penalidade convertida por Harry Kane mesmo antes do intervalo permitiu ao Tottenham bater o «aflito» Burnley por 1-0 este domingo. Um golo solitário que mexe com os dois extremos da classificação. No topo, os Spurs voltam a ultrapassar o Arsenal na luta pela última vaga para a Liga dos Campeões, enquanto lá em baixo, os históricos Everton e Leeds reforçaram as respetivas possibilidades de prosseguir no primeiro escalão.

Um jogo tenso no norte de Londres, com o Burnely a suster a entrada forte dos Spurs e a entrar no jogo com algumas oportunidades junto da baliza de Hugo Lloris, antes do referido penálti mesmos antes do intervalo. Um lance que passou despercebido a quase toda a gente, incluindo o árbitro. Ahsley Barnes cortou uma bola com o braço na área, o lance prosseguiu e Harry Kane até esteve muito perto de marcar, antes de o VAR analisar o lance polémico.

O árbitro acabou por rever as imagens e, depois, apontou mesmo para a marca dos onze metros de onde o goleador dos Spurs atirou a contar. Um golo que permite ao Tottenham passar a contar com mais dois pontos do que o Arsenal na luta pelo quarto lugar, pelo menos até à próxima segunda-feira, dia em que os gunners defrontam o Newcastle em Saint James Park.

Já na segunda parte, Nick Pope, guarda-redes do Burnley, brilhou entre os postes e negou dois golos feitos ao sul coreano Son Heung-min, mas a verdade é que os visitantes também chegaram a ameaçar o empate, com destaque para um remate de Ashley Barnes ao poste.

Com esta derrota, o Burnley fica abaixo da linha de água na classificação da Premier League, com menos um ponto, mas também com menos um jogo do que o Leeds. O Everton, ainda com um jogo em atraso, fica mais confortável, com dois pontos de vantagem sobre a zona de play-off.