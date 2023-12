Nunca aconteceu a Pep Guardiola: estar cinco jogos seguidos de campeonato sem vencer. Pode acontecer este fim-de-semana, na deslocação do Manchester City ao terreno do Luton. Os campeões ingleses caíram para o quarto lugar da exigente Premier League, depois da derrota com o Aston Villa. Mesmo assim, o técnico espanhol recusa falar em crise.

«Quando ganhamos, somos os melhores do mundo; não ganhamos e é uma crise. É sempre exagerado», afirmou.

Guardiola lembra que os rivais têm trabalhado muito, ano após ano, e que têm ambição.

«Eu vejo a ‘fome’ nos meus adversários, consigo ver isso», assegurou.

O treinador espanhol sente a equipa algo acomodada e lança um alerta.

«Durante bastante tempo, vivemos como gatos, sabendo o quão bons éramos. Os jogadores devem perceber que não são as minhas palavras que vão ajudar, ou o que já conquistámos. São eles, em campo, que têm de dizer ‘os adversários estão muito melhor’ e, depois, dar um passo em frente», acrescentou.

O aviso estende-se aos adeptos, que precisam de saber que o clube pode continuar sem vencer jogos.

«Quatro jogos sem vencer. Podem ser cinco ou seis, pode acontecer», disse. «No clube, todos sabem que até podemos ficar fora da Liga dos Campeões. Se calhar, é disso que precisamos depois dos últimos anos, precisamos de saber que é preciso trabalhar muito», acrescentou. Para o treinador espanhol, este ciclo sem vitórias mostra «como foi difícil» alcançar os títulos dos últimos anos.

O Manchester City, quarto classificado, visita este domingo o Luton Town, que é apenas 18º, com nove pontos. Com Rodri de regresso, depois de ter falhado o jogo com o Aston Villa, os campeões são favoritos num jogo que é visto como uma boa oportunidade para regressar aos triunfos.