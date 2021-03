A edição da época 2021/22 da Premier League vai começar a 14 de agosto e terminará a 22 de maio de 2022, informou o organismo no site oficial.



Na reunião que envolveu os clubes do campeonato inglês foi ponderada a hipótese de a competição começar a 7 de agosto, uma semana mais cedo, mas o facto de o Campeonato da Europa se disputar entre 11 de junho e 11 de julho levou que a optassem pelo dia 14 de agosto.



Assim, a próxima edição da Liga inglesa voltará a iniciar-se no período habitual, ou seja, em meados de agosto, depois de a presente época ter arrancado mais tarde, em setembro de 2020, face ao prolongar das competições europeias de 2019/20, devido à pandemia de covid-19.

Os clubes esperam ter os estádios lotados ou perto disso durante a próxima edição da Premier League, tendo em conta que o governo britânico autorizou a presença de público nas bancadas a partir de 17 de maio, a tempo da última jornada do atual campeonato, que está agendada para 23 do mesmo mês.