O Leicester goleou o Newcastle por 4-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga inglesa.

Com o português Ricardo Pereira no banco, a equipa de Brendan Rodgers contou com um «bis» do belga Youri Tielemans, o primeiro dos quais de penálti (38 e 81m).

Patson Daka (57m) e James Maddison (85m) também marcaram.

No outro jogo deste domingo o West Ham, quarto classificado, ficou pelo nulo na visita ao Burnley.