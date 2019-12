O Leicester foi a Londres bater o West Ham por 2-1 e, desta forma, reforçou o segundo lugar na Premier League, seguindo a dez pontos do líder Liverpool (menos dois jogos), mas agora com mais quatro pontos do que o Manchester City que, na véspera, voltou a perder pontos em Wolverhampton (2-3).

Confira a FICHA DO JOGO

A equipa comandada por Brendan Rodgers, com Vardy no banco, adiantou-se no marcador no final da primeira parte, aos 40 minutos, com uma cabeçada de Kelechi Iheanacho. Os «hammers» ainda empataram antes do intervalo com Pablo Fornals a finalizar um lance desenhado por Felipe Anderson.

Já na segunda parte, os visitantes recuperaram a vantagem, aos 56 minutos, com Demarai Gray a marcar a passe de Ayoze Perez, na sequência de uma entrada forte dos visitantes que, depois, geriram a curta vantagem até final.

O Leicester, com 42 pontos, segue, assim, num sensacional segundo lugar, agora com menos pressão do City de Guardiola, enquanto o West Ham, com apenas 19, cai para a zona dos aflitos

Confira a classificação da Premier League