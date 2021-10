O Preston North End está de luto pela morte de Trevor Hemmings. O dono do emblema do Championship faleceu, na noite da última segunda-feira, aos 86 anos.



Natural de Woolwich, Londres, Hemmings foi criado em Leyland, perto de Preston, e daí nasceu a paixão pelo clube, do qual se tornou diretor em 1970. Em 2010, o empresário evitou a falência do Preston ao adquirir 51 por cento das ações.

As causas da morte não foram reveladas.