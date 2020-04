Um professor inglês percorre todos os dias oito quilómetros a pé para entregar refeições gratuitas a 78 alunos carenciados.

Para além das refeições, Zane Powles, docente da escola primária de Grimsby, encerrada por causa da pandemia de covid-19, entrega também os trabalhos de casa aos alunos. No total, o docente carrega mochilas que pesam mais de 18 kg.

«Faço isto porque assim as crianças e os pais não têm de vir recolher as refeições gratuitas à escola e, desta forma, também posso monitorizar as crianças mais vulneráveis», explicou o professor, citado pelo The Independent.

Zane Powles, que antes de dar aulas foi militar no Exército britânico e chegou a integrar a guarda da Rainha, deixa o almoço à frente das casas dos alunos, bate à porta e depois espera na calçada ou no jardim até que sejam recolhidos.

«Os pais e as crianças chegam à janela ou à porta para acenar e dizer olá. Alguns pais querem conversar um pouco. Creio que sou o único contacto adulto que conseguem ter em alguns dias», disse Zane Powles.

Para além deste professor, a escola disponibilizou ainda carros a funcionários para entregarem as refeições aos alunos que vivem mais longe, tendo em conta que muitas das crianças que frequentam este estabelecimento de ensino encontram-se em situações vulneráveis.