Bruno Lage é um treinador habitualmente discreto no banco de suplentes, mas este sábado viveu um momento de maior tensão.

O técnico português do Wolverhampton desentendeu-se com Jesse Marsch, homólogo do Leeds, e os dois envolveram-se numa acesa troca de palavras após o apito final.

Refira-se que o Leeds venceu o Wolverhampton na primeira jornada da Premier League, por 2-1.