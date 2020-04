Diego Forlán partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo durante uma temporada. O ex-internacional uruguaio comparou a beleza (sim, leu bem) do português e de David Beckham.



«Ao contrário do Cristiano, Beckham é natural. Cristiano é uma besta também, mas é mais produzido enquanto o Beckham podia aparecer despenteado e continuar igual. O Ronaldo nunca aparecia despenteado. Se faltasse um dente ao Beckham, olhavam para ele e diziam 'que lindo' e começavam a arrancar os dentes», brincou o antigo futebolista, em declarações à ESPN.



O treinador do Peñarol revelou ainda que o avançado da Juventus, então com 19 anos, passava «o dia inteiro» à frente do espelho.



«O Cristiano olhava-se ao espelho o dia inteiro, era impressionante», acrescentou, entre risos.



Diego Forlán, atual treinador do Peñarol, jogou três temporadas em Old Trafford antes de se transferir para o Villarreal. Seguiram-se passagens por Atlético de Madrid, Inter de Milão, Internacional, Cerezo Osaka, Mumbai, Peñarol e Kitchee.