Gary Neville explicou uma das razões que levaram Cristiano Ronaldo a trocar o Manchester United pelo Real Madrid no final da época 2008/09.



«Não falei com Ronaldo para que ele ficasse mais tempo no clube. Posso ter falado algo durante o ano... o tempo era um grande problema para ele», disse o ex-futebolista, citado pela Sky Sports.



O antigo internacional inglês lembrou ainda o desejo do português em jogar nos merengues e frisou que a sua saída de Old Trafford era inevitável.



«Nada que pudesse dizer iria mudar a sua opinião. Não fiquei realmente surpreendido com a saída de Ronaldo, porque ele deu uma entrevista em 2008 onde já dava sinais disso. Já estávamos quase preparados para o que ia acontecer. Era óbvio que ele iria querer sair e experimentar jogar na Liga espanhola e no Real Madrid», acrescentou.