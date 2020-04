Mesmo em quarentena Cristiano Ronaldo continua a dar o exemplo e na Madeira, onde se refugiou com a restante família de forma a resguardar-se da pandemia que assola muito em particular a Itália, o avançado da Juventus publicou uma foto, junto a parte do equipamento de treinos que tem utilizado para manter a forma.

Na legenda CR7 escreveu «Inspire, expire. Mantenham-se ativos», um conselho a todos os que o seguem nas redes sociais e o habitual apelo para que se mantenham em casa de forma a salvar vidas (#stayhomesavelives).

Esta foi a forma que Cristiano Ronaldo encontrou para manter os seus fãs atualizados enquanto cumpre esta quarentena na ilha que o viu nascer e perto da família, com especial atenção do craque para a mãe, Dolores Aveiro, que recupera de um AVC isquémico e que há três dias surgiu numa foto publicada pelo internacional português que a incentivou igualmente à atividade física em casa.

Foi precisamente essa a razão que trouxe o jogador da Juventus de volta à Madeira, para visitar a mãe, a 9 de março, no dia seguinte a jogar pela Vecchia Signora no triunfo sobre o Inter de Milão por 2-0.

A série A acabou por ser suspensa a 10 de março, devido à pandemia do novo coronavírus, e Cristiano Ronaldo não mais regressou a Itália, passando este período no luxuoso apartamento que comprou no Funchal na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, os quatro filhos e a mãe com as duas irmãs, Kátia e Elma e respetivos filhos, a serem presença constante na casa.