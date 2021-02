Wayne Rooney juntou-se esta terça-feira ao coro de críticas em relação ao vídeo-árbitro e pediu que o mesmo deixe de ser utilizado nos jogos da Premier League.

Citado pela Sky Sports, o agora treinador do Derby County defendeu que o VAR retira emoção ao futebol e que está na altura de os árbitros voltarem a assumir total responsabilidade pelas decisões de arbitragem.

«Deviam tirar o VAR [dos jogos da Premier League], o futebol é melhor sem VAR. Quando vejo jogos da Premier League, percebo que algumas decisões [do VAR] são muito frustrantes e não consigo entender como é que os árbitros tomam determinadas decisões», começou por dizer.

«Pessoalmente, acho que o futebol é melhor sem VAR. Mesmo que às vezes nos sintamos frustrados depois dos jogos, temos de confiar nos árbitros para fazer o trabalho da melhor maneira possível e respeitar as decisões deles», continuou.

Para Rooney, o tempo que se demora a verificar se um golo é legal, por exemplo, está a tirar toda a emoção ao futebol: «Tira a emoção do momento. Lembro-me de alguns golos que fiz em que podia estar em jogo ou fora de jogo. Eu via que o assistente continuava com a bandeira em baixo e continuava a festejar. É ridículo que os jogadores tenham de esperar um minuto, dois, para ver se o golo é legal ou não.»

«Quando comemoram um golo juntos, é a única vez que os adeptos se sentem conectados ao clube e aos jogadores. Retirar isso do futebol é perder essa ligação», atirou.