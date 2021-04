Depois de oficializada a saída de Aguero do Manchester City, começaram a surgir rumores acerca do seu futuro. O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, recusou a possibilidade de contratar o internacional argentino e refletiu acerca do significado de lealdade.



«Quando eu jogava pelo Manchester United, se um clube rival me tentasse contratar e eu aceitasse, onde estaria a lealdade? A lealdade é um dos valores mais importantes para mim. Por isso, não espero que qualquer jogador que tenha estado dez anos num clube queira ir para o rival da mesma cidade», disse, citado pela Sky Sports.



Lembre-se que no passado vários jogadores jogaram nas duas equipas de Manchester como foram os casos de Peter Schmeichel, Andrew Cole e Carlos Tévez.