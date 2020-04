Wojciech Szczesny, atualmente na Juventus, passou tempos difíceis no Arsenal, quando foi substituído por David Ospina e, posteriormente foi emprestado à Roma.

«Na altura, fumava regularmente e o treinador sabia. Ele só queria que ninguém fumasse no balneário e eu sabia-o bem. Com a emoção do jogo [derrota contra o Southampton em casa], fumei um cigarro no balneário enquanto a equipa ainda estava lá. Alguém me viu, não foi o Àrsene [Wenger], mas alguém lhe contou», começou por dizer, em entrevista ao site do Arsenal.

«Ele perguntou-me se era verdade, uns dias depois, e eu confirmei. Ele avisou-me, então, que iria ficar fora da equipa durante algum tempo. Sem haver qualquer discussão ou confronto entre nós», contou, por fim.

Depois de duas épocas emprestado pelo Arsenal à Roma, Szczesny rumou à Juventus, onde partilha o balneário com Cristiano Ronaldo e é titular absoluto.