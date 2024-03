Além de ter falado do regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer revelou que o Manchester United recusou contratar Erling Haaland quando este tinha 17 anos.



«Trabalhei com o Haaland quase dois anos no Molde. Antes da minha chegada ao United, liguei ao clube e disse-lhes para o contratarem porque ele iria ser de topo mundial. Foi um junho ou julho de 2018, mas o clube recusou. Disseram-me que já tinham relatórios suficientes sobre jogadores. Tornei-me treinador interino e ele acabou por ir para o Salzburgo», começou por revelar, no podcast «Stick To Football».



«Disse diretamente ao clube para comprá-lo enquanto tinha cláusula de rescisão. Sabíamos isso e ninguém pagaria esse dinheiro. 20 milhões teriam sido uma pechincha. Quem decidiu não contratar Haaland? O United. Nunca fizemos propostas ou fomos atrás dele até ele começar a marcar pelo Salzburgo. Nessa altura, já lá estavam Dortmund, Juventus, toda a gente... E a cláusula dele ainda era boa [60 milhões de euros]», lembrou.



Além do avançado norueguês, que atualmente brilha no City, os red devils também tentaram fechar um acordo com o Birmingham por Jude Bellingham.



«Eu, Sir Alex [Ferguson], Bryan Robson e Cantona estávamos todos lá quando ele foi ao Manchester United, Conversámos com ele e vendemos-lhe a ideia o melhor que conseguimos. Ele sabia o que queria, queria ter um determinado número de minutos na primeira equipa. Conversei também com os pais dele. Foi o miúdo de 17 anos mais maduro que já conheci», contou.



Bellingham mudou-se para o Borussia Dortmund, onde esteve três anos até se transferir para o Real Madrid.