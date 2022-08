Após a vitória do Hull City por 3-2 sobre o Coventry, em que Oscar Estupiñán (ex-Vitória de Guimarães) esteve me destaque com um hat-trick, o treinador dos Tigers, Shota Arveladze, revelou a chegada de dois reforços ao clube, sendo um deles um velho conhecido do futebol português.

«Duas contratações chegarão dentro de 72 horas. Uma delas é Dimitris Pelkas», confidenciou Shota Arveladze.

O grego Dimitris Pelkas, que representou o Vitória de Setúbal na temporada 2014/15, vai reforçar o Hull City, proveniente do Fenerbahçe, de Jorge Jesus.