Julián Alvárez antecipou as férias após a conquista do Mundial e já se apresentou ao trabalho na equipa do Manchester City.



Na chegada a Inglaterra, o internacional argentino foi felicitado por funcionários, colegas e restante staff técnico dos «citizens». Já no treino, os outros jogadores obrigaram o jovem avançado a ir ao «túnel» antes de o atirarem ao ar.



O campeão inglês joga este sábado diante do Leicester, mas Alvárez ainda não deverá ser opção para Pep Guardiola.



Veja: