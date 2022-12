O Fulham venceu o Crystal Palace na segunda-feira, num dérbi londrino que teve na bancada um espectador especial: Roy Hodgson.

O experiente treinador inglês, de 75 anos, já treinou as duas equipas e esteve nos comentários à partida. No final, esteve à conversa com Marco Silva, técnico português do Fulham e elogiou a forma como dirigiu a equipa na partida… antes de lhe fazer um pedido emocionado, relacionado com o recentemente falecido George Cohen.

«Só tenho uma pergunta. Na próxima semana será prestado um tributo ao George e eu gostava de ter um convite para ir. Gostava mesmo de fazer parte desse momento», declarou sobre a glória do Fulham e campeão do Mundo por Inglaterra em 1966.

Perante o pedido, o treinador português garantiu que a presença de Hodgson será realidade.

«O Roy merece totalmente isso. Todos sabem o quão importante você foi para o nosso clube e é sempre bem-vindo. Vou tratar disso, certamente», assegurou Marco Silva.