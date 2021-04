Arsenal e Fulham empataram este domingo a um golo, no estádio Emirates, em jogo da 32.ª jornada da Premier League inglesa.

Com o português Ivan Cavaleiro a titular, o Fulham podia ter ficado em desvantagem em cima do intervalo, mas Ceballos viu um golo ser anulado por fora-de-jogo.

Na segunda parte, aos 59 minutos, foram mesmo os visitantes a adiantarem-se o marcador, numa grande penalidade batida por Josh Maja.

Depois do apuramento para as meias-finais da Liga Europa na quinta-feira, o Arsenal não voltou da melhor forma ao campeonato, mas evitou a derrota já na compensação, em cima do sétimo e último minuto adicional, por Nketiah, já sem Ivan Cavaleiro em campo (saiu aos 84 minutos).

Com este resultado, o Arsenal segue em nono, com 46 pontos, mas pode ser ultrapassado por Leeds e Aston Villa. O Fulham segue em 18.º lugar, com 27 pontos, a seis da zona de permanência, onde surge o Burnley, com 33 pontos e menos dois jogos (defronta o Manchester United às 16 horas).