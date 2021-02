9-0!



O Manchester United cilindrou o Southampton, numa partida da 22.ª jornada da Premier League.



O resultado desnivelado é fácil de explicar: aos 80 segundos de jogo, o estreante Alexandre Jankewitz foi expulso por uma entrada muita dura sobre McTominay. A partir daí, os red devils dominaram o jogo a seu bel-prazer e foi com naturalidade que chegaram ao primeiro golo por Wan-Bissaka (18m).



Quebrada a resistência dos saints, o United chegou facilmente ao 2-0 por Rashford a passe de Greenwood (25m). A noite não era da equipa de Ralph Hasenhuttl como se viu no autogolo de Bednarek (34m). No fundo, tudo acontecia ao Southampton.



Ainda antes do intervalo, Edinson Cavani fez o 4-0 num belo golpe de cabeça.



A segunda parte começou com um golo de Adams, na sequência de um livre estudado. No entanto, o lance foi invalidado por posição irregular do avançado inglês. Apesar dos cinco golos anotados na segunda parte, o Manchester United só chegou ao 5-0 aos 69 minutos: passe perfeito de Bruno Fernandes e finalização irrepreensível de Martial.



O Southampton sentiu o golo sofrido e descontrolou-se totalmente. Dois minutos depois, McTominay fez o 6-0 com um pontapé forte de fora da área. De entre os habituais marcadores da formação de Solskjaer só faltava Bruno marcar. O português acabou por fazer o gosto ao pé, na transformação de uma grande penalidade - conquistada por Martial e que levou à expulsão de Bednarek.



O oitavo e nono golos chegaram nos quatro minutos finais. Martial bisou após passe de Wan-Bissaka e Daniel James, assistido por Bruno Fernandes, inscreveu o seu nome na lista dos marcadores do encontro.



Menos de dois anos depois, o Southampton e Hasenhuttl voltam a perder por 9-0. Os «saints» ocupam o 12.º lugar enquanto o United igualou à condição o Man. City no comando da Premier League.



