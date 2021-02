O Chelsea garantiu a última vaga para os quartos de final da Taça de Inglaterra ao derrotar o Barnsley, no Oakwell, por 1-0.



Num jogo difícil para o conjunto orientado por Thomas Tuchel, Tammy Abraham resolveu a partida aos 64 minutos. Numa saída rápida para o ataque, Gilmour encontrou Reece James na direita e o lateral, apenas com o guarda-redes contrário pela frente, decidiu-se pela assistência para o avançado que fez o único golo do jogo.



Na próxima ronda o Chelsea recebe o Sheffield United em Stamford Bridge.



O golo de Abraham: