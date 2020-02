Diogo Dalot começou o jogo no banco, mas entrou perto do fim, numa altura em que o Manchester United dava tudo para chegar ao golo, no empate (0-0) frente ao Wolverhampton.

Já em período de compensação, Dalot entrou na área, houve um cruzamento da direita, o lateral português escorreu, foi ao chão e, parece que sem querer, cabeceou uma bola que quase, quase dava golo.