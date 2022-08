O Fulham, clube treinado pelo português Marco Silva, deslocou este sábado à casa do Arsenal e saiu derrotado por 2-1, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Premier League.

Com João Palhinha na formação inicial, os visitantes até foram os primeiros a marcar na partida, pelo suspeito do costume, Aleksandar Mitrović.

Os gunners, que não queriam perder a liderança da Liga Inglesa, empataram no entanto a partida por intermédio do norueguês Odegaard aos 64 minutos.

A quatro minutos dos 90, Gabriel Magalhães, que tinha estado envolvido no golo do Fulham, redimiu-se e confirmou a quarta vitória consecutiva do Arsenal no campeonato.

O Arsenal, no qual os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira não sairam do banco de suplentes, é agora líder isolado da Premier League, com quatro vitórias em quatro jogos e mais dois pontos do que Man. City e Brighton.

Já o Fulham, que a meio da semana foi afastado da Taça da Liga pelo Crawley, do quarto escalão, está no meio da tabela classificativa co cinco pontos, obtidos após uma vitória e dois empates na jornadas anteriores.