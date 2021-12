Num duelo que valia a liderança do Championship, o Fulham empatou e saiu a sorrir frente ao Bournemouth (1-1).



Após um nulo ao fim dos primeiros 45 minutos, a formação orientada por Marco Silva sofreu na bola de saída do segundo tempo. Billing levantou para as costas da defesa dos londrinos, Solanke não tremeu na cara de Travers e fez o 1-0.



O Fulham acabou por conseguir chegar ao empate aos 86 minutos por intermédio de Adarabioyo. Com este empate, os «cottagers» vão passar mais uma jornada na liderança do Championship com 44 pontos, mais um que o Bournemouth.