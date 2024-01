O Manchester City venceu este sábado em casa do Newcastle (3-2), num jogo que ficou marcado por um golaço de Bernardo Silva. O português abriu o marcador aos 26 minutos, num daqueles momentos que ficam para a história do jogador: após um cruzamento da direita de Kyle Walker, e no meio da área adversária, Bernardo marcou... de calcanhar.

Um golaço que deixou Phil Foden de mãos na cabeça, e percebe-se porquê.

O jogo em Newcastle foi de resto fantástico, emocionante e chegio de grandes golos. Depois de Bernardo construir aquela obra de arte, o Newcastle deu a volta com dois belos golos de Isak (36 minutos) e Gordon (38 minutos).

A partir daí o Manchester City lançou-se para a frente à procura do empate, mas encontrou forte oposição do Newcastle, que continua a maré de azar e somou a sétima derrota nos últimos oito jogos.

Foi apenas nos quinze minutos finais que a equipa de Pep Guardiola chegou aos golos, e provocou uma reviravolta épica. Começou aos 69 minutos, quando Bernardo Silva se preparava para marcar um livre e foi chamado ao banco... para dar lugar a Kevin de Bruyne. Depois disso, o belga foi fundamental.

Começou por empatar a partida num remate de fora da área, aos 75 minutos, após uma fantástica descamarcação, e assistiu Bobb aos 91 minutos para mais um golaço, em que o jovem fintou toda a gente que lhe surgiu pela frente.

Com este triunfo, o Manchester City subiu ao segundo lugar, com menos três pontos do que o Liverpool.