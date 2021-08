Imparável!



Diogo Jota marcou pelo segundo jogo consecutivo e abriu caminho ao triunfo do Liverpool na receção ao Burnley (2-0). Ao segundo jogo da Premier League, Anfield encheu-se de fiéis «reds» e devolveu o ambiente electrizante ao mítico recinto.



Embalada pelo apoio dos seus adeptos, a equipa de Klopp teve uma entrada fortíssima e desbloqueou o marcador aos 18 minutos. Diogo Jota, o homem que jogou no centro do ataque dos «reds», antecipou-e à defensiva dos «clarets» e cabeceou o cruzamento de Tsimikas para o fundo da baliza de Pope.



O Liverpool poderia ter resolvido a partida ainda na primeira parte. Elliot, a surpresa na equipa titular dos visitados, lançou Salah e o egípcio fez o 2-0. Porém, o lance foi anulado após análise do VAR. Por sua vez, o Burnley também teve um golo anulado antes do intervalo.



A segunda parte foi distinta. O Liverpool não teve o domínio do primeiro tempo e permitiu várias oportunidades ao Burnley, valendo-lhe um gigante Allison. Klopp e Anfield respiraram de alívio quando Elliot e Alexander-Arnold inventaram uma jogada e deixaram Mané na cara de Pope. O senegalês fuzilou o guardião inglês e fixou o resultado final.



Início perfeito para o Liverpool que soma por vitórias os jogos disputados e para Diogo Jota que leva dois golos em duas aparições.