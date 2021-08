O Liverpool entrou na Liga Inglesa com uma vitória por 3-0 frente ao recém-promovido Norwich.

Os «reds» abriram o marcador com golo do português Diogo Jota, aos 26 minutos de jogo, num lance de bom futebol. Jogada pelo lado direito, com cruzamento de Alexander-Arnold, Salah dá um toque subtil na bola, deixando-a nos pés do avançado português para o primeiro golo do jogo.

Na segunda parte, o avançado luso deu lugar ao brasileiro Roberto Firmino, que aos 65 minutos, quatro minutos depois de entrar, aumentou a vantagem do Liverpool para 2-0. Sadio Mané fez tudo na jogada, mas o remate ressaltou para os pés de Salah que assistiu o avançado brasileiro. O 3-0 foi marcado pelo próprio Mohamed Salah, fechou as contas do marcador aos 74 minutos, estabelecendo o resultado final em 3-0.

Com esta vitória, o Liverpool coloca-se provisoriamente no terceiro lugar da tabela, enquanto o Norwich fica na penúltima posição, apenas acima do Leeds, que sofreu cinco golos nesta tarde frente ao Manchester United.