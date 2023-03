Quatro dias depois de ter feito história, Harry Kane foi homenageado pela Federação inglesa de Futebol (FA) em pleno estádio de Wembley, antes da partida contra a Inglaterra.



O avançado do Tottenham superou o recorde de Wayne Rooney e tornou-se no melhor marcador da história da seleção dos «Três Leões» (54 golos) no duelo com a Itália. Por isso, o capitão recebeu a Bota de Ouro da Federação inglesa pela marca alcançada e foi ovacionado pelos adeptos.



Veja: