Depois dos ovos mexidos, Jurgen Klopp cumpriu com sucesso a segunda tarefa da sua quarentena: aprender a dar um nó na gravata.



«Tenho 52 anos e não sei fazer o nó da gravata. Provavelmente vou demorar a semana toda a conseguir fazê-lo porque as minhas mãos não estão habituadas a isso», disse o treinador do Liverpool, na semana passada.



Ora o campeão europeu decidiu partilhar o resultado final das tentativas do técnico germânico. Não ficou nada mal, não acha?