Filip Krovinovic estreou-se a marcar pelo Nottingham Forest na visita ao reduto do Brentford, no jogo inaugural da 38.ª jornada do Championship.



O quarto classificado da prova marcou primeiro por Toney, de penálti, logo aos 12 minutos. No entanto, o clube de Yuri Ribeiro, Cafú e Tobias Figueiredo, chegou ao empate com um golo do médio croata que está cedido pelo Benfica ao minuto 63. Krovinovic aproveitou um corte incompleto na área e rematou colocado para o 1-1 final.



Veja o golo: