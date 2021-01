O empresário de Filip Krovinovic revelou que o jogador emprestado pelo Benfica ao West Bromwich Albion tem propostas para mudar de clube.

O médio é um desejo antigo do Hajduk Split e, nesse sentido, Marjan Sisic disse que tem «vários ofertas do estrangeiro por Filip».

O agente acrescentou, citado pelo 24Sata: «Estamos a ver o que fazer com WBA e Benfica, a situação é bastante complicada devido ao empréstimo entre os dois clubes. Saberemos mais em alguns dias.»

Contratado pelo Benfica ao Rio Ave em 2017/18, Krovinovic cumpre a segunda temporada ao serviço do Albion por cedência dos encarnados, depois de ter subido com o clube do Championship para a Premier League.

Neste sábado, o médio não jogou no duelo que opôs o WBA ao Wolverhampton.