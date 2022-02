Depois da estreia a ganhar na Taça de Inglaterra e da derrota em Newcastle, Frank Lampard conseguiu a primeira vitória na Premier League ao comando do Everton.



Com André Gomes todo o jogo no banco, os toffees receberam e bateram o Leeds United por 3-0. O emblema de Merseyside resolveu a partida nos primeiros 23 minutos com golos de Coleman e de Keane. O jovem Anthony Gordon fixou o resultado final aos 72 minutos.



Por sua vez, o Brighton foi a Viccarage Road derrotar o Watford por 2-0 graças aos golos de Maupey (44m) e de Webster (82m). Já o dérbi londrino entre Brentford e Crystal Palace terminou sem golos.



Classificação da Premier League