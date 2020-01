No primeiro jogo oficial pelo Derby County, Wayne Rooney provou que ainda tem muito futebol para mostrar. O treinador/jogador dos «Rams» fez uma assistência para golo e passes sensacionais, jogando numa posição mais recuada do que quando despontou ao serviço do Everton.



Na estreia pelo conjunto do Championship, o internacional inglês foi capitão de equipa e fez valer o seu estatuto como se pode ver no vídeo associado ao artigo.



Ora veja os melhores momentos da estreia de Rooney: