10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. O mundo do desporto – e do futebol em particular – tem vindo a associar-se à data e às diversas campanhas de sensibilização para uma doença que, muitas vezes, é silenciosa.

O Norwich City, que milita no Championship – o segundo escalão do futebol inglês – divulgou hoje um vídeo simples, mas tocante e perturbador. Tudo se resume à convivência constante de dois adeptos nas bancadas de Carrow Road (o estádio dos ‘canários’).

A mensagem é simples: «por vezes é óbvio quando alguém está com dificuldades, mas, outras vezes, os sinais são mais difíceis de detetar».

Ora veja: