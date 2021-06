O treinador português Bruno Lage, sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico do Wolverhampton, já conheceu todos os cantos à nova casa em solo inglês.

O técnico de 45 anos, de volta a Inglaterra onde já tinha estado como adjunto entre 2015/2016 e meados da época 2017/2018 no Sheffield Wednesday, conheceu as instalações do centro de treinos, onde passou pela sala das conferências de imprensa pré-jogo e pelos campos, bem como a infraestrutura do estádio Molineux, desde o balneário até ao relvado e às bancadas. E nem o próprio dispensou tirar fotografias ao recinto com o seu telemóvel.

Foi também nas instalações do clube que o antigo técnico do Benfica tirou as primeiras fotografias e proferiu as primeiras palavras com as novas cores.

Veja os bastidores do dia um de Bruno Lage como treinador do Wolverhampton: