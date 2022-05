O Tottenham ganhou o dérbi do norte de Londres contra o Arsenal (3-0), numa partida em atraso da 22.ª jornada da Premier League, e ganhou novo fôlego na luta pela Liga dos Campeões.



Um ponto separa as duas equipas à entrada para as últimas duas jornadas da Liga! A luta pelo quarto posto promete.



Com Cedric de início e Nuno Tavares no banco, os «gunners» iniciaram melhor o jogo e passaram mais tempo no meio-campo adversário ainda que sem grandes ocasiões de golo. Por sua vez, os «spurs» beneficiaram de um erro do lateral-direito português que derrubou Son na área. Harry Kane, o melhor marcador da história dos dérbis do norte de Londres, fez o 1-0 (22m).



As dificuldades da equipa de Mikel Arteta agravaram-se quando Holding viu dois cartões amarelos em sete minutos - colocou o cotovelo à frente de Son quando este se preparava para fugir em velocidade. O técnico espanhol ainda estava a pensar como equilibrar a equipa quando sofreu novo golo. Na sequência de um pontapé de canto, Kane fugiu a Nketiah e fez com um mergulho de cabeça para o 2-0.



Apesar de estarem apenas cumpridos 37 minutos o encontro já parecia estar resolvido. O Arsenal ainda tentou o 2-1 antes do intervalo, mas Lloris negou o golo a Nketiah.



A segunda parte foi completamente diferente com o Tottenham a estar claramente por cima. Aliás, o conjunto de Conte precisou de apenas dois minutos para marcar. Gabriel ainda impediu a finalização de Kane porém, a bola sobrou para Son que atirou para o fundo da baliza de Ramsdale. O internacional sul-coreano chegou ao 21.º golo na Premier League e está a apenas um de Mo Salah, líder na corrida ao prémio de melhor marcador da competição.



Os «spurs» poderiam ter ampliado o marcador - não faltaram ocasiões para o fazerem. No entanto, Ramsdale evitou males maiores para os «gunners» com duas excelentes defesas a remates de Kane e Emerson.



Depois de Holding, o Arsenal perdeu Gabriel Magalhães por lesão. Arteta introduziu Nuno Tavares no jogo e foi o lateral português quem criou a melhor oportunidade de golo dos «gunners» com Odegaard a atirar para defesa de Lloris.



O Arsenal fica com 66 pontos, mais um que o eterno rival Tottenham, na disputa pelo quarto lugar.