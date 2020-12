Pela primeira vez desde março, Anfield recebeu adeptos num jogo do Liverpool. Por isso, voltou-se a ouvir o «You'll never walk alone» cantado a plenos pulmões pelos dois mil adeptos dos «reds».



Enfim, um momento sempre emocionante que nos mostra que a normalidade está perto de ser restabelecida.



De resto, o regresso dos fiéis adeptos do Liverpool não poderia ter sido melhor, visto que a sua equipa venceu por 4-0 o Wolverhampton.



