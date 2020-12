O Liverpool brindou os dois mil adeptos autorizados a assistir ao jogo em Anfield com uma goleada ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo que, até este jogo, tinha a segunda melhor defesa da Premier League. Uma vitória incontestável da equipa de Jurgen Klopp sobre a armada portuguesa, com quatro golos sem resposta, que permite ao campeão juntar-se ao Tottenham de Mourinho no topo da classificação.

Duelo entre duas equipas com legítimas ambições de subir na classificação Premier League, pela qualidade que têm apresentado. A equipas de Jürgen Klopp estava obrigada a vencer para alcançar o Tottenham de José Mourinho no primeiro lugar, enquanto a formação de Nuno Espírito Santo partia do décimo lugar, mas com possibilidades de subir até ao quinto e ultrapassar o Manchester United na classificação.

Um jogo que começou intenso, com a equipa da casa a procurar impor o seu futebol, com Salah, Mané e Firmino no ataque [Jota começou no banco diante da sua antiga equipa], mas com um adversário, com seis portugueses em campo, que procurava responder com a mesma moeda, sempre que recuperava a bola.

O Liverpool assumiu, desde cedo, o controlo do jogo, mas sempre com cautelas, obrigado muitas vezes a recuar para travar as subidas dos Wolves que até estiveram perto de marcar, num pontapé colocado que obrigou Kelleher, que rendeu o lesionado Alisson, a uma defesa impressionante.

O jogo estava, assim, entretido, quando Coady cometeu um erro crasso que Salah não perdoou. Passe longo de Henderson, o defesa inglês tentou receber no peito, mas deixou a bola escapar para o avançado egipcío que atirou a contar. Um brinde caído do céu que colocou o Liverpool em vantagem.

Ainda antes do intervalo, o árbitro chegou a apontar uma grande penalidade a favor do Wolverhampton, por alegada falta de Mané sobre Coady, mas o avançado não chega a tocar no adversário, como o árbitro acabou por confirmar depois de rever as imagens.

A segunda parte começou com a mesma intensidade e o Liverpool voltou a marcar, praticamente, na segunda oportunidade que teve no jogo. Mais um passe longo de Henderson a lançar Wijnaldum que, à entrada da área, desferiu uma «bomba» indefensável para Patrício.

O Liverpool controlava agora o jogo como queira, com bola, e logo a seguir acabou com pretensões dos Wolves com mais dois golos separados por poucos minutos. Matip fez o 3-0, a cruzamento de Salah e, logo a seguir, Nélson Semedo, ao tentar antecipar-se a Mané, acabou por desviar para as próprias redes.

A vencer por 4-0 ainda houve tempo para Jota render Firmino e rever, de mais perto, os antigos companheiros.

Com este trunfo, o Liverpool cola-se ao Tottenham de José Mourinho no topo da classificação, enquanto os wolves seguem no décimo lugar.