Os jogadores do Wolverhamton subiram ao relvado de Anfield para o aquecimento, antes do embate com o Liverpool, com camisolas de Raul Jiménez, com o número nove das costas, em homenagem ao antigo avançado do Benfica que se lesionou no jogo como Arsenal.

Uma bonita imagem de solidariedade para com o avançado mexicano que, como sabe, fraturou o crânio num impressionante choque com David Luiz.

As últimas informações clinicas sobre o estado de saúde de Jiménez dizem que o avançado continua em observação, mas deverá ter ata no início da próxima semana.