Nuno Espírito Santos manifestou otimismo relativamente à recuperação de Raúl Jiménez, vítima de uma fratura craniana durante o jogo com o Arsenal no passado fim de semana.

«Ele está a recuperar bem e temos notícias positivas sobre a situação. É positivo, mas sabemos da gravidade da situação. Ainda está em observação e em breve estará em casa», afirmou o treinador do Wolverhampton.

Nuno não avançou com tempos para o regresso do ex-jogador do Benfica à competição. «Deixemo-lo descansar veremos», frisou, referindo que o grupo de trabalho está preocupado com a situação do mexicano.

«Ele é a nossa família, mas com o passar dos dias as coisas vão aos poucos voltando ao normal.»