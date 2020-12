O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, alertou esta quarta-feira para a necessidade de rever as leis de assistência médica a futebolistas, após lesões na cabeça durante os jogos, sugerindo a necessidade de refletir e pensar numa possível substituição temporária.

«Talvez seja um momento em que possamos pensar, dar a estas pessoas [aos responsáveis médicos] um pouco mais de tempo e utilizar uma substituição temporária. Tudo foi feito de forma correta e o único objetivo aqui é proteger o bem-estar do jogador», afirmou Arteta, na conferência de imprensa desta quarta-feira, prévia ao jogo ante o Rapid Viena, para a Liga Europa.

O técnico espanhol aprofundou o assunto, com base no choque de cabeças entre David Luiz e Raúl Jiménez, registado nos minutos iniciais do jogo do passado domingo, entre Arsenal e Wolverhampton.

«Felizmente, temos uma das autoridades de topo neste país, o doutor Gary O’Driscoll, que tem uma experiência enorme no futebol e no râguebi. Ele sabe exatamente o que fazer. Fez os testes todos. Fez todos os protocolos para ele [David Luiz] continuar a jogar. Tens de tomar uma decisão num minuto. Sabes que alguém está a sangrar, com uma concussão à tua frente, alguém que tem a vida em risco», notou.