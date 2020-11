O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira que Raúl Jiménez foi operado este domigo após o choque de cabeça com David Luiz, que lhe causou «uma fratura craniana».

«O Raúl está confortável após uma operação a que foi submetido ontem à noite num hospiral de Londres», diz a nota do clube.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.