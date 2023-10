Jude Bellingham está a ter um início de temporada impressionante ao serviço do Real Madrid com 10 golos em 12 jogos e já foi eleito o melhor jogador em campo em sete jogos. Exibições brilhantes que têm merecido diversos elogios.

«O Jude Bellingham tem potencial para ser um dos melhores, se não o melhor, do mundo, como está a fazer. Por isso, temos de o apoiar verdadeiramente, porque ele é o futuro capitão de Inglaterra. O que ele está a fazer é inacreditável e temos de lhe mostrar muito respeito pela forma como passou para o nível seguinte», referiu Wayne Rooney em declarações ao jornal The Sun.

O antigo internacional inglês e atual treinador do Birmingham City alerta ainda para os momentos em que o médio de 20 anos precisará de apoio.

«O mais importante é que, a dada altura, Bellingham vai cair e não vamos ‘matá-lo’ quando isso acontecer. Vamos apenas apoiá-lo e apoiá-lo. O Jude Bellingham está na melhor forma da sua vida, mas, se ele tiver uma queda, vamos todos apoiá-lo. As adversidades acontecem e vão acontecer com o Jude, já vimos suceder o mesmo com o Marcus Rashford e o Raheem Sterling. Temos mesmo de o proteger e esperamos ansiosamente pelo futuro com ele»

Jude Bellingham custou 103 milhões de euros ao Real Madrid no último Verão. Um rendimento que tem justificado e impressionado os adeptos merengues.