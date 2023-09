Há quem seja pago para jogar, mas outros têm mesmo de pagar para representar uma equipa.

Da República Checa chega-nos uma das histórias mais insólitas do mercado de transferências, que envolve um jovem de 22 anos, que estuda direito e vai tornar-se jogador de futebol a troco de cerca de 20 mil euros.

Martin Podhajsky assinou um contrato com o FK Viagem Usti nad Labem, do terceiro escalão checo, e vai ter direito a jogar durante 10 minutos: estes foram os contornos do acordo do pai com o clube.

«Martin pode nunca ter jogado futebol, mas, pelo que sei, ele era um bom jogador de FIFA. Além disso, se alguém me der tanto dinheiro, deixo qualquer um jogar», disse o presidente Premysl Kuban, que em junho comprou o clube e já se tem notabilizado pelas decisões irreverentes.

O FK Usti tem apostado no crescimento nos últimos meses, com contratações de peso e para vários departamentos, como o caso da vice-miss da Rep. Checa 2020, Valeria Herianová, repórter do clube.

«Está previsto que ele comece a treinar no outono. E, na primavera, quando jogarmos sete jogos consecutivos em casa, ele vai realmente mexer com o jogo», disse um responsável do clube, citado pelo iDNES, que confirma que Martin já foi inscrito na Federação.

«Estamos agora a ajustar o contrato com o Martin e os adeptos vão vê-lo já no nosso primeiro jogo em casa [22 de setembro], para já apenas no banco de suplentes», acrescentou.