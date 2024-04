O Inter de Milão, já campeão italiano, venceu este domingo na receção ao Torino, por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da Serie A italiana.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o jogo complicou-se para o Torino com a expulsão de Adrien Tamèze, que viu o cartão vermelho direto aos 49 minutos. O camaronês viu o cartão amarelo inicialmente, por falta sobre Henrikh Mkhitaryan, mas a árbitra Maria Ferrieri Caputi foi ver as imagens e acabou por expulsar o jogador dos visitantes.

Em superioridade numérica, o Inter de Milão construiu a vantagem com dois golos do internacional turco Hakan Çalhanoglu. O primeiro foi aos 56 minutos, num belo remate de pé esquerdo, na área, descaído na esquerda. O segundo foi de penálti, aos 60 minutos.

O médio de 30 anos vai numa das melhores épocas na carreira e já leva 15 golos em 2023/24. É a sua segunda melhor marca pessoal numa só época, apenas superada pelos 17 que marcou em 2012/23 pelo Karlsruhe, na Alemanha.

O encontro foi histórico para o futebol italiano, pois foi o primeiro na Serie A a contar com um trio de arbitragem 100 por cento italiano. Caputi foi auxiliada por Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

O Inter passa a somar 89 pontos, no primeiro lugar, mantendo a hipótese de ultrapassar a marca dos 100 pontos esta época, pois ainda faltam quatro jornadas para o fim. O Torino mantém-se com 46 pontos, no 10.º lugar.