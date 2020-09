Piero Ausilio, diretor desportivo do Inter de Milão, garantiu que o clube não vai contratar Leo Messi. «Não o vamos contratar. Nem sei de onde vêm esses rumores loucos», assegurou em declarações à Sky Sports. «Nenhum treinador ou presidente diria que não quer Messi, mas a realidade é muito diferente. Teremos uma abordagem cautelosa ao mercado.»



Ausilio fechou também as portas a uma possível saída de Lautaro Martínez e revelou que o Inter nunca iniciou «conversações oficiais com o FC Barcelona» pelo jogador. «No dia seguinte em que expirou a cláusula de rescisão consideramos que estava fora do mercado. Acabou-se», garantiu.



A reestruturação no FC Barcelona está em marcha e Lautaro Martínez era visto como um dos principais alvos. Esta terça-feira, os catalães confirmaram a saída de Ivan Rakitic para o Sevilla.